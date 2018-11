Im Familienzentrum Furtwangen, bestehend aus den Kindergärten Maria Goretti und Sankt Martin sowie dem Kinderhaus Sankt Elisabeth, wurde der Elternbeirat für das Kindergartenjahr 2018/2019 gewählt. Der Elternbeirat unterstützt und realisiert viele tolle Aktionen und Veranstaltungen, wie das jährliche Sommerfest, die Weihnachtsbäckerei, Gruppenfeste und vieles mehr. Die ersten Aufgaben für die Elternvertreter in diesem Jahr sind der Glühwein/Fruchtpunsch- und Wurststand im Anschluss an den Laternenumzug am 11. November auf dem Marktplatz und die Vorbereitung der Weihnachtsbäckerei am 7. Dezember im Foyer des Kindergartens Maria Goretti. Hier werden Weihnachtsgebäck, Linzertorten und von den Vorschülern Waffeln verkauft werden. Die gewählten Elternvertreter von Maria Goretti und Sankt Elisabeth sind (Bild links von links, von hinten nach vorne): Stefanie Morys, Norbert Schnell, Nicole Drexler, Hendrik Mielke, Natalie Weisser, Andrea Wild, Monja Gereta, Delia Beck, Heike Stolz, Joanna Krupczyk-Merz, Susanne Gelbke, Andrea Raimondi, Kristina Schuber, Vera Sedelmeyer und Rebekka Weiß. Nicht auf dem Bild sind: Dirk Renyi, Hannah Ganter, Sabine Tanko und Melina Grützmacher. Die gewählten Elternvertreter von Sankt Martin sind (Bild rechts, von links): Daniela Weißer, Juliane Güttsches, Angela Breindl, Cinzia Bachmann, Angela Vito, Daniela Müller und Regina Dorer. Nicht auf dem Bild sind die Gewählten: Heike Meklenburg und Eyleen Nierobisch. Fotos: Familienzentrum Furtwangen