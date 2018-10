Furtwangen Fünfstündiges Feuerwerk samt Konfettiregen

Furtwangen (mik). Zuvor zündete das erfolgreiche Orchester fast fünf Stunden lang ein Feuerwerk der Blasmusik, begeistert gefeiert von den Fans in der ausverkauften Halle. Den Verantwortlichen wurde gedankt, Fans würdigten ihre jungen Egerländer mit einem Gedicht, Transparenten und einem Konfettifeuerwerk. Dazu traten ehemalige Musiker auf. "Das war die beste Zeit bis jetzt in meinem Leben, vielen Dank für die wunderschönen Jahre und an alle, die uns begleitet haben", sagte Timo Hieske. Mancher Musiker und Fan verdrückte noch eine Träne zum Abschied. Die Bewirtung übernahm die Feuerwehr Furtwangen.