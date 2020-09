Furtwangen Fünf Menschen nach Unfall verletzt

Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Honda Civic auf die B 500 bergaufwärts. Zeitgleich fuhr ein 54-Jähriger mit einem BMW X3 in entgegengesetzter Richtung bergabwärts. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Honda-Fahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

Der Notruf ging um etwa 17.05 Uhr ein. Vier Menschen wurden leicht verletzt, die 19-jährige Beifahrerin des Honda dagegen schwer und konnte zunächst nicht befreit werden. "Der Notarzt bat, die Person wegen der Verletzungen schonend zu befreien. Wir haben dann die gegenüberliegende Seite des Fahrzeuges aufgeschnitten", erklärt Scherzinger. Das Opfer konnte dann den Notärzten sicher übergeben werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik geflogen.