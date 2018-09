Furtwangen Friedrichschule bekommt neue Leitung

Diese Konstellation ist im Wesentlichen eine Folge der aktuellen Diskussion über die Furtwanger Schullandschaft: Werden die beiden Grundschulen zusammengelegt oder bleiben beide bestehen. Dies werde in der nächsten Zeit auch eine große Herausforderung für sie als Schulleiterin sein, so Cornelia Jauch.

In Gesprächen mit Stadtverwaltung und Gemeinderat müsse eine sinnvolle Lösung gefunden werden. Allerdings räumte sie ein, dass sie einer Zusammenlegung der beiden Schulen sehr kritisch gegenüber stehe.

Für ihre Arbeit an den beiden Schulen sei ihr vor allem eine Stärkung der Elternarbeit wichtig, die Schule müsse auch den Eltern gegenüber in einem offenen Verhältnis entsprechende Transparenz zeigen.

Wichtig ist Cornelia Jauch aber auch die weitere gute Zusammenarbeit mit den direkten Kooperationspartnern wie dem Kindergarten Maria Goretti und dem Hort.

Cornelia Jauch stammt aus Villingen, wuchs aber in Trossingen auf. Nach dem Abitur am dortigen Gymnasium studierte sie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg auf Lehramt mit Schwerpunkt Hauptschule. Ihre Fächer waren Englisch, HTW und katholische Religion. Die Ausbildung schloss sie als Referendarin in Schwenningen an der Werkrealschule Deutenberg sowie der Hirschberg-Grundschule ab. Anschließend arbeitete sie ein Jahr lang in Freiburg zum einen im Handel, zum anderen war sie bei der Arbeiterwohlfahrt im Bereich der Hausaufgabenbetreuung speziell für Migranten tätig.

Ihre erste Stelle erhielt sie an der Furtwanger Hauptschule unter Rektor Gerhard Stoll. Aber bereits in dieser Zeit war sie sowohl an die Anne-Frank- Schule als auch an die Friedrichschule mit einzelnen Unterrichtsstunden abgeordnet. Im Jahr 2007 wechselte sie dauerhaft an die Friedrichschule.

Zu ihren Aufgaben in den vergangenen Jahren gehörte die Betreuung der jeweiligen Lehramtsanwärter an der Schule sowie die Kooperation Kindergarten-Grundschule. Gerade diese Kooperation, unter anderem zum Thema Schulreife, habe sie sehr gerne gemacht, muss sie aber als Schulleiterin abgeben. Cornelia Jauch lebt in Vöhrenbach, ist verheiratet und hat eine Tochter.