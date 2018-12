Furtwangen (cha). Eine Lichtspur durch Europa zieht seit 1986 zur Weihnachtszeit alljährlich das Friedenslicht. Eine Station ist der Furtwanger Weltladen. Das Friedenslicht wurde in der Geburtskirche in Bethlehem angezündet, mit dem Flugzeug nach Wien gebracht, von dort aus wird es in diesen Tagen in ganz Europa verteilt. Der Österreichische Rundfunk und die Pfadfinder sind die Initiatoren dieser Botschaft des Friedens. Im Furtwanger Weltladen kann jeder am Mittwoch, 19. Dezember, von 14 bis 18 Uhr und am Donnerstag, 20. Dezember von zehn bis 18 Uhr sein Licht anzünden, am besten an einer mitgebrachten Laterne. Spenden werden erbeten für die "Dar al-Kalima University" in Betlehem.