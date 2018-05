Furtwangen Freundeskreis Robert-Gerwig-Schule guckt in die Röhre

Eine kurz vor der Auslieferung stehende Bohranlage für die U-Bahn-Erweiterung in Paris mit einem Bohrkopf von etwa 16 Metern Durchmesser und einem Gewicht von über 250 Tonnen konnte besichtigt werden.Ob Metro, Straßentunnel, Eisenbahntunnel oder auch Pipeline – Herrenknecht ist nach eigenen Angaben auf dem Gebiet der maschinellen Vortriebstechnik heute Weltmarktführer und erzielte im letzten Jahr mit rund 5000 Mitarbeitern in Schwanau und an 30 weiteren Standorten weltweit einen Umsatz von über 1,2 Milliarden Euro.