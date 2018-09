Furtwangen Freie Plätze für Kurse

Am Montag, 1. Oktober, startet Patrick Müller von 9 bis 10.30 Uhr mit einem Englischkurs Niveau A1, der für Anfänger und all diejenigen gedacht ist, die denken, sie haben alles vergessen. Im Anschluss von 10.45 bis 12.15 Uhr bietet er einen Kurs mit dem Niveau A2 an. Dieser Kurs eignet sich für Interessenten mit leichten Vorkenntnissen. Beide Kurse sind mit zehn Terminen angesetzt. Melanie Maier leitet einen Englischkurs mit fünf Terminen immer freitags von 9.30 bis 11 Uhr an. Begonnen wird am 5. Oktober. Der Kurs ist gedacht für Menschen, die eine Reise planen und sich im Ausland gerne verständigen möchten, aber auch genauso für diejenigen, die gerne ihr Lieblingslied übersetzt möchten.

Zielgruppe sind Personen mit leichten Vorkenntnissen und Interessierte, die ihre Englischkenntnisse in Gesprächen auffrischen möchten. Die Teilnehmer werden überrascht sein mit wie wenigen Satzbausteinen man erstaunlich weit kommt. Wünsche der Kursteilnehmer werden, soweit dies möglich ist, in den Kursablauf mit eingebunden.