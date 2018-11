Furtwangen Frauen können wieder Angebote einreichen

Die Sommerhochschule soll erneut Studentinnen und Fachfrauen aus der Informatik und verwandten Gebieten vernetzen. Gerade im Zeitalter der digitalen Transformation werden die beruflichen Möglichkeiten neu definiert. Deshalb sollen mit dem Kursprogramm aktuelle Fachkompetenzen vermitteln und darüberhinaus Inspiration für persönliche Karrierewege bieten.

Mitwirken können Frauen, die als Dozentin, Lehrbeauftragte, Professorin oder Berufstätige in der IT beschäftigt sind. Sie können Angebote für halbwöchige oder Tages-Fachkurse, Workshops oder Vorlesungen einreichen. Gesucht sind wieder Beiträge für den Conference Day am 1. August 2019 (Vortragsdauer: 45-90 Minuten).

Fragen und Anregungen bitte per E-Mail an informatica@hs-furtwangen.de. Die "informatica feminale Baden-Württemberg" ist ein Projekt des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und wird vom Netzwerk Frauen.Innovation.Technik Baden-Württemberg umgesetzt.