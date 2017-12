Furtwangen Fraktionen mahnen zur Ausgaben-Disziplin

Norbert Staudt (SPD) mahnte, dass der finanzielle Spielraum laut Prognose 2019 enger werde. Er erinnerte, mit welchen Fixkosten der Haushalt belastet ist. Er nannte zum Beispiel die jährlichen Zuschüsse für Schulen und Kindergärten in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. "Sicherlich ist das Geld hier gut und richtig angelegt, aber es zeigt auch, wie starr wir in unserem Haushalt sind". Das gleiche gelte für fünf Friedhöfe, vier Sporthallen, fünf Dorfgemeinschafts-Einrichtungen, zwei Veranstaltungshallen, fünf Feuerwehren sowie Straßen, Gehwege und Brücken. Staudt: "Schön, dass wir das alles haben, aber es kostet uns auch richtig Geld. Das sind gewachsene Strukturen, die man nicht so einfach ändern kann und manche auch nicht ändern wollen".

Bezahlbarer Wohnraum, ja sogar Wohnraum generell, sei in Furtwangen schwer zu bekommen. Angedachte Projekte von Investoren werden deshalb von der SPD unterstützt. Sorgen bereitet Staudt die Einwohnerentwicklung. Seit 1997 habe man unterm Strich 822 Einwohner verloren. Deswegen sei es wichtig, "die Stadt attraktiv und lebenswert zu erhalten".

Ähnlich bedenkliche Töne ist aus der Haushaltsrede der Freien Wähler zu hören. Deren Sprecher Rainer Jung erinnerte daran, dass für Neu- und Umbau sowie Sanierung des OHG die Höhe der staatlichen Zuschüsse noch nicht geklärt ist. Auch herrsche derzeit hohe Nachfrage und damit höhere Preise im Baugewerbe. Trotzdem stehe man natürlich zu dem Projekt, genauso wie für die Stadtsanierung in der Baumannstraße für 1,2 Millionen Euro und für den Umbau des Rohrbacher Rathauses in ein Dorfgemeinschaftshaus für rund 1,78 Millionen Euro. Aber auch für Rohrbach sei ungewiss, ob Fördergelder und Zuschüsse wie erhofft fließen werden.

Jung erinnert daran, dass die Verschuldung laut Plan bis 2021 rund 14,3 Millionen Euro betragen wird.

Für die Innenstadtberuhigung forderte die SPD "ein klares und mit den Anwohnern abgestimmtes Verkehrsführungskonzept für das gesamte Stadtgebiet bis Ende 2018".

Für die weitere Entwicklung des städtischen Verwaltungspersonals empfahl Jung, weiterhin auf die Ausbildung eigener Mitarbeiter zu setzen, in der Hoffnung, dass diese auch vor Ort bleiben.

Auch Ulrich Mescheder (UL) erinnerte daran, dass die Verschuldung der Stadt wegen der anstehenden Projekte in den kommenden Jahren stark steigen wird. Natürlich stehe auch seine Fraktion hinter den geplanten Investitionen. Trotz brummender Wirtschaft und Gewerbesteuereinnahmen auf Rekordniveau müsse man aber im neuen Haushalt Kredite aufnehmen und die Rücklage halbieren. Für die gesamte Sanierung des OHG in den kommenden Jahren müsse man wohl mit einem zweistelligen Millionenbetrag Kreditaufnahme alleine für das OHG rechnen.

Mescheder: "Um diese Aufgabe zu stemmen und erfolgreich in vernünftiger Zeit abzuschließen, werden wir vieles hintanstellen und noch sorgfältiger mit dem uns anvertrauten Geld umgehen müssen". Leider habe die UL in diesem Jahr mehrfach feststellen müssen, dass auch größere Maßnahmen "es geht da durchaus um sechsstellige Eurobeträge", ohne Rücksprache mit dem Gemeinderat veranlasst wurden "oder im Gemeinderat beschlossene Maßnahmen mit deutlicher Kostenüberschreitung durchgeführt wurden, über die der Gemeinderat erst im Nachhinein informiert wurde", so Mescheder. So etwas dürfe es nicht mehr geben.