Furtwangen Förderverein verzeichnet Mitgliederanstieg

Der erste Programmpunkt im vergangenen Vereinsjahr war der bunte Unterhaltungsnachmittag für Kinder auf dem Rössleplatz. Zum zweiten Mal war Clown und Schauspieler Harry Zapp zu Gast und unterhielt die Kinder zum Beginn der Sommerferien mit seinen Rittergeschichten. Auch im dritten Jahr hatte man wieder Glück mit dem Wetter. Zahlreiche Kinder, nicht nur aus Neukirch, verfolgten das Geschehen.

Kurz darauf war der Förderverein wieder beteiligt an der Organisation des Kinderkino-Nachmittag des Gucklochkinos beim Dorfhock. Zum dritten Mal fand dann auch am ersten Advent der Neukircher Weihnachtsmarkt auf dem Rössleplatz statt. Bewährt hat sich dabei, den Beginn etwas später zu legen, so Jochen Straub. Der Förderverein kümmerte sich vor allem um die Getränke für die Besucher.

In diesem Jahr sollte man die Zahl der Helfer noch einmal etwas erhöhen. Dabei gab es im Hintergrund Diskussionen, ob der Weihnachtsmarkt wieder stattfinden soll und dies auch am ersten Advent, der in diesem Jahr wieder mit dem Barbaramarkt zusammenfällt. Der Förderverein habe auf jeden Fall für eine Beibehaltung dieser Veranstaltung gestimmt.