Furtwangen Flüchtlinge erhalten Infos vor Ort

Furtwangen/Triberg. Der Rotary Club Furtwangen-Triberg hat es sich zum Ziel gesetzt, den Flüchtlingen in einer berufsvorbereitenden Klasse an der Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen Informationen über Ausbildungsberufe in verschiedenen Fachrichtungen zu vermitteln. Dies soll aber nicht in der Schule, sondern vor Ort in den jeweiligen Unternehmen möglichst durch deren Ausbildungsmeister erfolgen.