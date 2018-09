Furtwangen Firmen treten in die Pedale

Dies alles führte auch auf der Rennstrecke zu einer deutlichen Entzerrung. Erstmals gab es beispielsweise am Viehdurchlass auf der Escheck keinen Stau. Ein großes Hallo erwartete die Fahrer auf der Strecke natürlich auch bei der Rehaklinik Katharinenhöhe, bei der sie kräftig angefeuert wurden und Hans-Peter Pohl für die entsprechenden Informationen der Zuschauer sorgte. Das ganze Geschehen von der Katharinenhöhe wurde auch live auf die Leinwand auf dem Robert-Gerwig-Platz übertragen. Durch den neuen Startplatz konnte man auch die Platzverteilung auf dem Robert-Gerwig-Platz, beispielsweise der Bühne, deutlich verbessern.

Natürlich geht es bei einer solchen Sportveranstaltung mit fast 2500 Teilnehmern nicht ohne Blessuren ab. Bergwacht und Rotes Kreuz mussten eine ganze Reihe von Sportlern versorgen. Fünf von ihnen kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Allerdings, so Christine Dorer, gab es keine schweren Verletzungen. Äußerst ärgerlich sei dagegen ein Diebstahl eines hochwertigen Fahrrads auf dem Robert-Gerwig-Platz, dass der Fahrer nur für einen kurzen Augenblick abgestellt hatte. "Das ist unnötig und sehr unerfreulich", stellte Christine Dorer fest.

Zunehmender Beliebtheit erfreut sich die Mannschaftswertung, vor allem bei den Firmen. Bei den Teams siegte der Skiclub Villingen vor dem SC Bräunlingen. Aus der Region gewannen bei den Firmen das Waldwerk Furtwangen mit elf von 25 Mitarbeitern, die E. Wehrle GmbH mit 26 von 60 Mitarbeitern und nicht zuletzt wieder S.Siedle & Söhne bei den großen Unternehmen mit stolzen 281 Fahrern und 16 080 Kilometer vor Hermle Gosheim mit 79 Fahrern und 4350 Kilometer.

Der größte Gewinner beim Schwarzwald Bike Marathon ist allerdings jedes Jahr die Rehaklinik Katharinenhöhe, die beispielsweise von der Firma Hermle entsprechend ihrer Teilnehmer den stolzen Betrag von rund 87 000 Euro überreicht bekam. Aber auch sonst, erläuterte die Geschäftsführerin des Marathons, gebe es zunehmend kleinere Spenden-Aktionen unter den Fahrern, die ebenfalls der Katharinenhöhe zugute kommen. Und nicht zuletzt geht seit der ersten Aufalge des Schwarzwald Bike Marathons jedes Jahr ein fester Betrag, in den vergangenen Jahren jeweils fünf Euro je Teilnehmer, am Ende an die Katharinenhöhe.