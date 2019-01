Furtwangen Firma Wehrle investiert kräftig

Diese Entwicklung will man auch im kommenden Jahr massiv vorantreiben und neue Produkte entwickeln. Die Elektronik gewinnt auch in der Messtechnik für Wasser immer mehr an Bedeutung, erstmals wurde hier auch ein Elektroniker für die neuen Techniken eingestellt. Zukunftsweisend ist hier ein innovativer Wasserzähler mit integrierter Funktechnologie, der zu den Spitzenprodukten auf dem Markt gehört. Natürlich werden auch die bisherigen Produkte immer wieder weiterentwickelt und abgerundet, um für die Herausforderungen des Marktes gerüstet zu sein.

Zweites Standbein

Ein zweites Standbein für die E. Wehrle GmbH ist die Herstellung von präzisen technischen Kunststoffteilen. Auch in diesem Bereich konnte Wehrle seine Marktposition weiter ausbauen. Gerade im laufenden Jahr konnten hier wichtige neue Kunden gewonnen werden, die für weitere Steigerungen beim Umsatz sorgen werden, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Zusätzlich zu den technischen Weiterentwicklungen wurde auch innerhalb des Betriebes das Management weiter umgebaut und optimiert, um auch hier die organisatorischen Abläufe zu optimieren. Darüber hinaus machte Georg Herth deutlich, dass das österreichische Tochterunternehmen im Wiener Neudorf sehr erfolgreich ist und im abgelaufenen Jahr absolute Rekord-Umsätze vorweisen kann.

Darüber hinaus steht für dieses Unternehmen in Österreich aktuell ein großer Umzug an, eine weitere Herausforderung.