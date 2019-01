Furtwangen Filmnacht lockt weniger Besucher

Vor drei Jahren war Premiere dieses einzigartigen Veranstaltungsidee, im letzten Jahr regnete es und der Film lief im Rößle-Keller.

Die Veranstalter waren in diesem Jahr von der Besucherresonanz enttäuscht, nur knapp über 20 Besucher fanden sich zu dem einzigartigen Event ein und hatten gestärkt von Glühwein und Kartoffelsuppe viel Spaß beim passenden Film "Eddie the eagle – Alles ist möglich" über den britischen Skispringer Michael Edwards, der sich nicht davon abhalten ließ, bei den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary zu starten. Wie kein anderer verkörperte er die olympische Idee: "Dabei sein ist alles". Er wurde zum Publikumsliebling.

Wie zu erwarten war es kalt, aber Fackeln und Holzfeuer wärmten, die meisten Zuschauer stellten sich unter die Überdachung beim Eingang. Sogar die schön beleuchtete Galerie und den Weg dorthin hatten die Veranstalter freigeräumt, um so einen besonderen Blick zu ermöglichen – ganz ohne Aufpreis. Auch für die kommenden Jahre gibt es weitere Filmideen für winterfeste Cineasten.