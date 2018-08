Furtwangen Filmemacher setzen Bürgerbus in Szene

Der "Verein Bürgerbus Furtwangen" möchte einen Imagefilm haben. Seit einiger Zeit laufen die Dreharbeiten und am vergangenen Mittwoch wurden Bilder an der Fatima-Kapelle eingefangen.

Furtwangen. Dazu traf sich der Vorsitzende Rainer Engel mit seiner Crew und dem Bürgerbus, um eine mit Musik unterlegte Präsentation zu vervollkommnen, wobei Stadtbilder wichtig waren. In der Freiburger Firma AIWare hatte man einen Partner gefunden, mit dem ein Konzept mit Drehbuch entworfen wurde. Der Filmemacher Thomas Parnia studierte an der HFU, und daraus ergab sich die Affinität zum Drehort.

Er ist begeistert von dem Projekt, von den Menschen und ihren Lebensgewohnheiten. Per Auto reiste er mit seiner Partnerin Elvira Lakmann an. Die Straßensperrung bei Neukirch spielte den beiden einen Streich. Sie kamen mit Verspätung an, aber noch rechtzeitig, um einem Regenguss zu entgehen. Schnell waren Geräte, Kamera und Objektive installiert und dank der Hilfe von Peter Saupe für Stromanschluss gesorgt. Neben den Akteuren sollte vor allem das städtische Panorama zur Geltung kommen.