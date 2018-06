Furtwangen Film wird in zwei Sprachen gezeigt

August "Auggie" Pullmann ist zehn Jahre alt. Er ist witzig, klug und großzügig. Er hat humorvolle Eltern und eine phantastische große Schwester. Doch Auggie ist Außenseiter: Ein seltener Gendefekt hat sein Gesicht entstellt. "Was immer Ihr Euch vorstellt – es ist schlimmer", notiert er in sein Tagebuch.

Bisher wurde er zuhause unterrichtet und versteckte sein Gesicht am liebsten unter einem Astronautenhelm, doch nun soll er eine reguläre Schulklasse besuchen. Nach anfänglicher Skepsis nimmt Auggie all seinen Mut zusammen und beschließt, sich den Abenteuern zu stellen, die das Leben für einen so außergewöhnlichen Jungen wie ihn bereithält.

Der Film von Stephen Chbosky beruht auf der gleichnamigen Romanvorlage von Raquel J. Palacio "Wonder" und hat eine Spiellänge von 110 Minuten. Er läuft am Donnerstag, 14. Juni, um 20 Uhr in der englischen Fassung mit deutschen Untertiteln und am Samstag, 16. Juni, um 20 Uhr in der deutschen Synchronisation.