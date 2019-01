Furtwangen "Feuerwölfe" sichern die Zukunft

Kritik an Hausbesitzern

Sein Dank galt der Stadtverwaltung, die nach den Erfahrungen dieses Hochwassers im Nachtragshaushalt gleich Gelder für zusätzliche Gerätschaften bereitstellte, um beim nächsten Hochwasser noch besser gerüstet zu sein. Hier forderte Löffler aber auch die Haus- und Grundbesitzer in den gefährdeten Bereichen auf, selbst einen Beitrag zu leisten. Einige hätten bereits reagiert und beispielsweise Pumpen installiert. Aber noch immer gebe es genug "Unbelehrbare", die meinten, dies alles sei Aufgabe der Stadt, und die Feuerwehr werde es dann schon richten. Dabei würden die Abstände zwischen solchen Ereignissen immer kürzer. Bereits an Heiligabend gab es wieder einen Hochwasser-Voralarm. Ebenfalls dem Klimawandel geschuldet seien die Wasserfahrten aufgrund der Trockenheit. Auch hier übte Löffler deutliche Kritik: "Wir lassen hier sicher niemanden verdursten, aber wenn den Betroffenen am Samstagabend um 21 Uhr beim Duschen auffällt, dass kein Wasser mehr kommt, und dies nicht zum ersten Mal, muss man sich nicht wundern, wenn von uns auch mal ein Nein kommt!". Die Belieferung mit Trinkwasser für die Eigenversorger sei keine primäre Aufgabe der Feuerwehr, es gebe auch genügend Möglichkeiten, beispielsweise selbst bei der Feuerwehr Trinkwasser abzuholen. "Leider ist für viele das einfachste, weil kostengünstigste, einen Anruf bei der Feuerwehr zu tätigen, wodurch aber teure Rettungsmittel für Wasserfahrten missbraucht werden müssen", so Löffler. Ein großer Dank galt der Stadt, die immer bereit sei, notwendige Gerätschaften für die Wehr anzuschaffen.

Bürgermeister Josef Herdner dankte der Feuerwehr für ihre Einsätze und lobte gerade auch den wichtigen Einsatz bei Jugend- und Kinderfeuerwehr als Zukunftssicherung. Als Bürgermeister sei er stolz auf die Feuerwehr, die auch bei der Bevölkerung viel Anerkennung genieße. Die Stadt werde immer versuchen, die Feuerwehr zu unterstützen, und auch der Gemeinderat habe immer ein offenes Ohr für die Feuerwehr. Ein Gruß kam auch vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Christoph Kleiner, der sich ebenfalls sehr über die Gründung der Kinderfeuerwehr freute, wie er sie selbst aus seiner Feuerwehr in St. Georgen kennt.