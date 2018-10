Furtwangen. Am Freitag und Samstag, 5. und 6. Oktober, sammelt die Feuerwehr Linach Schrott. Am Freitag werden die Strecken von Linach, Mäderstal, Schnabelstal, Hohtal und Neukirch abgefahren. Am Samstag stehen Rohrbach, Schönenbach, Katzensteig, Schützenbach und Furtwangen (Stadtgebiet) auf dem Programm. Gesammelt wird Metallschrott. Nicht mitgenommen werden Kunststoff, Gummi, Holz und andere nicht-metallische Gegenstände, diese sind vom Metallschrott zu trennen. Größere Schrottmengen oder abgelegene Lagerorte sollten telefonisch angemeldet werden. Das Schrotttelefon ist unter 07723/91 47 72 zu erreichen.