Furtwangen Feuerwehr wird stark gefordert

Jürgen Scherzinger stellte dann einzelne besondere Einsätze heraus. So gab es ganz zum Jahresbeginn schon sechs Einsätze wegen Sturm und kurz danach gab es Gesamtalarm für die Furtwanger Feuerwehr wegen zahlreicher Hochwasser-Einsätze, die teilweise im zehn Minuten-Takt gemeldet wurden. Und das ganze Jahr über wurde die Feuerwehr so gefordert, alle 2,5 Tage gab es einen Einsatz.

Für das neue Jahr kündigte Jürgen Scherzinger an, dass das Thema Digitalfunk nun endgültig realisiert werde. Darüber hinaus findet vom 19. bis 20. Mai wieder das Florianfestes statt. Ein besonderes Highlight wird der Ausflug der Abteilung nach Köln sein.

Nach einem Rückblick in Bildern berichtete Jürgen Scherzinger, dass die Abteilung Stadt aktuell 47 aktive Mitglieder hat, davon acht Studenten. Besonders erfreulich sei die Tatsache, dass die Zahl der Feuerwehrleute gegenüber dem Vorjahr um sieben angestiegen ist. Zusätzlich wird die Abteilung noch durch 18 Mitglieder aus den anderen Abteilungen unterstützt, die während ihrer Arbeit in Furtwangen die Abteilung Stadt unterstützen. 31 der aktiven Feuerwehrleute sind unter 35 Jahren, ein Traum für viele andere Feuerwehren. Insgesamt absolvierte die Feuerwehr 1905 Einsatzstunden sowie 2919 weitere Stunden.

In einem Grußwort lobte Gesamtkommandant Jochen Löffler den Einsatz der Abteilung Stadt, die als größte Abteilung auch die meisten Einsätze aufweist. Auch in der Ausbildung sei die Furtwanger Feuerwehr und diese Abteilung vorbildlich, 107 der insgesamt 150 besuchten Lehrgänge wurden von Mitgliedern der Abteilung Stadt absolviert. Entsprechend ihrer guten Ausbildung habe die Feuerwehr in der Bevölkerung auch einen sehr guten Ruf, was nicht zuletzt am guten Besuch beim Florianfest abzulesen ist.

Auch Bürgermeister Josef Herdner zollte der Feuerwehr ein großes Dankeschön und zeigte sich von den Einsatz-Schilderungen sichtlich beeindruckt. Das große Ansehen der Feuerwehr in der Stadt sei nicht zuletzt auch eine Folge davon, dass die Feuerwehr bei ihren Einsätzen immer als eine geschlossene Mannschaft auftritt. Er kündigte an, auch in den kommenden Jahren wie in den letzten guten Haushaltsjahren die Feuerwehr stetig weiter zu unterstützen. Man müsse nun auch bereits überlegen, wie man nach der Absolvierung der aktuellen Fahrzeug-Liste dann auch das Rettungszentrum wieder auf Vordermann bringen kann.

Im Rahmen der Abteilungsversammlung beförderte Jürgen Scherzinger in der Abteilung Stadt der Feuerwehr mehrere Mitglieder nach entsprechenden Lehrgängen und Dienstzeiten. Zum Hauptfeuerwehrmann ernannt wurden Jens Ganter und Matthias Hepting, zu Feuerwehrmännern Raphael Brischke, Fabian Ditrich, Lukas Dold, Florian Hollstein, Martin Zandomeni und Julian Zehetner.