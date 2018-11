Furtwangen und seine Ortsteile werden weihnachtlich geschmückt. So haben Bauhof und Freiwillige Feuerwehr sowohl in Furtwangen als auch in Neukirch und Schönebach prachtvolle Nadelbäume aufgestellt und mit Lichterketten behängt. Bauhofmitarbeiter Martin Funk geht davon aus, dass die Lichter an der etwa 13 Meter hohen Fichte auf dem Furtwanger Marktplatz ab der nächsten Woche leuchten werden. Zusätzlichen Lichterschmuck wird es außerdem an weiteren Bäumen in der Innenstadt geben. Unser Bild zeigt Feuerwehrmann Christian Dilger auf der Drehleiter der Feuerwehr, der mit Fingerspitzengefühl den Korb der Drehleiter mit Martin Funk nach oben und unten lenkt, damit die Lichterketten gleichmäßig am Baum platziert werden können. Vor dem Baum sind hölzerne Krippenfiguren zu sehen, ebenfalls vom Bauhof hergestellt. Foto: Reutter