Schwarzwald-Baar-Kreis Feuerwehr kämpft gegen Hochwasser

Der Wassernotmelder der Breg löste im Bereich Vöhrenbach-Krumpenhof Hochwasseralarm, und der Melder der Kirnach im Bereich Maria Tann Voralarm aus. Zwischen Brigachtal-Überauchen und Rietheim trat der Wolfbach über die Ufer und setzte eine Verbindungsstraße zwischen den beiden Ortschaften unter Wasser.

Auch in Villingen-Schwenningen waren die Auswirkungen des derzeit herrschenden Hochwassers zu spüren. Die Lage blieb jedoch größtenteils entspannt. Zu einer der ersten Einsätze wurde dabei gegen 21 Uhr alarmiert. Hierbei hatte der Hausmeister des Finanzamtes in der Weiherstraße in Villingen der Leitstelle mitgeteilt, dass der Warenbach überzulaufen drohte.

Vor Ort stellte sich heraus, dass das Überlaufbecken im Bereich des Betreuen Wohnens tatsächlich einen kritischen Punkt erreicht hatte. Insbesondere im Bereich des Neubaus des Heilig-Geist-Spitals stand das Wasser etwa 50 Zentimeter hoch an der dortigen Fassade. Die Feuerwehr entschied sich daraufhin, weitere kritische Punkte im Stadtgebiet anzufahren, um die Pegelstände zu überprüfen.

Gleichzeitig wurden die Feuerwehrabteilungen Villingen sowie Schwenningen in das Gerätehaus nach Schwenningen beordert, um Sandsäcke zu füllen. Diese wurde anschließend mit Hilfe des Wechselladers und einer Mulde abtransportiert, um an den kritischen Stellen dafür zu sorgen damit das Wasser nicht weiter steigt. Unter anderem an der Felder Mühle – dort war die Kirnach deutlich über die Ufer getreten – und in Pfaffenweiler musste die Feuerwehr dann schließlich ausrücken, um Wasser abzupumpen. Um 2.30 Uhr stand die Brigach bei fast 1,26 Meter, der Mittelwert des Wasserstandes liegt bei rund 0,40 Meter.

Seit Donnerstagabend ist eine Fahrt von Wolterdingen ins Bregtal nicht mehr möglich. Die Durchgangsstraße musste gesperrt werden. Der andauernde Regen ließ den Pegelstand in Hammereisenbach auf 45 Kubikmeter ansteigen. Und so wurde reagiert und das Hochwasserrückhaltebecken komplett aktiviert. Dies war in der Vergangenheit erst einmal der Fall. Gegen 21 Uhr wurde am sogenannten Dammbalkenverschlussbauwerk an der Bregtalstraße die Öffnung verschlossen. Dies ist Voraussetzung für einen erfolgreichen Anstau, der viele Anwohner bis weit die Donau hinunter vor Hochwasser schützen soll. Der Einbau der Schutzvorrichtung ist auf 2,40 Meter ausgelegt.