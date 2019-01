Furtwangen Festhalle wird zum Klassenzimmer

Die Festhalle, zugleich Sporthalle der Friedrichschule, wurde am Abend des Neujahrstages zum Klassenzimmer: denn die Stadtkapelle Furtwangen hatte zum Neujahrskonzert 2019 unter dem Motto "Schule" eingeladen.

Furtwangen. Vorsitzender Volker Schwer erinnerte dabei im Rahmen der Begrüßung daran, dass dieses Neujahrskonzert der Stadtkapelle inzwischen seit 70 Jahren, erstmals am erste Januar 1949, in der Festhalle stattfindet.

Den Auftakt des Konzertes bildete traditionell der Auftritt der Jugendkapelle unter der Leitung von Bernhard Weißer. Ansagerin Stefanie Weiß berichtete, dass die Jugendkapelle aktuell über 33 junge Musiker verfügt, für drei von ihnen war dies das erste Neujahrskonzert. Unterstützt wird die Jugendkapelle dabei immer wieder auch durch aktive Musiker aus der Stadtkapelle. Gerade auch für Dirigent Bernhard Weißer sei diese Aufgabe eine Herausforderung, so Stefanie Weiß. Die fortgeschrittenen Musiker verlassendie Jugendkapelle, um in der Stadtkapelle mitzuspielen, immer wieder müssen dann neue Nachwuchsmusiker an das Spiel im Orchester herangeführt werden.