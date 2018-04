Furtwangen Fester Bestandteil im Stadtgeschehen

Das International Center ist zentrale Anlaufstelle für alle ausländischen Studierenden und Gäste der Hochschule Furtwangen sowie für Studierende und Wissenschaftler, die einen Auslandsaufenthalt planen. Und vom International Center wird jeweils dieses Festival geplant, dann aber immer von den Studenten aus den verschiedenen Ländern selbst organisiert. Im Zentrum des Geschehens standen dabei rings um dem Platz etwa 15 Hütten, jede mit Flaggen und Bildern verschiedener Heimatländer der Studenten geschmückt.

In der Mitte gab es dann viele überdachte Sitzplätze und dazu noch einen Getränkestand. Und die Studenten selbst hatten für dieses Festival eifrig gekocht und gebacken und so konnte man auf dem Robert Gerwig Platz dann von Hütte zu Hütte eine Art kulinarische Weltreise unternehmen. Das begann bei Maultaschen und Landjäger der deutschen Studenten und reichte bis zu einem ganzen Menu bis zum gebratenen Karpfen bei Kamerun. Und das ganze Speisenangebot war für die Besucher kostenlos, stattdessen wurde um eine Spende für die Rehaklinik Katharinenhöhe gebeten. Seit einigen Jahren verzichtet man bei diesem Festival außerdem auf Wegwerfgeschirr, die Besucher erhalten stattdessen Geschirr gegen Pfand. Ergänzt wurde dieses kulinarische Angebot dann noch durch verschiedene Darbietungen beispielsweise der Studenten aus Brasilien oder Afrika mit Tanz und Gesang. Besonders viel Temperament legten dabei die Inder an den Tag, die in einer großen Gruppe gleich mehrere Bollywood-Tänze darboten. Besonders gut kam beim Publikum dabei das indische Farbenspiel an, bei dem während des Tanzes bunte Kreide in die Luft geworfen wurde und für bunte Wolken sorgte. Nach den Türken mit 171 Studenten sind die Inder im Übrigen die größte Gruppe ausländischer Studenten an der Hochschule, wobei von den 111 Indern allerdings nur 36 in Furtwangen selbst studieren.