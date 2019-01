Furtwangen Feinstaub gibt’s beim Klepfen nicht

Nach dem Klepfen mit der Geisel gab es auch wieder einige Fuhrkigili, die mit der Karpatsche kräftig klepften. Untermalt wurde das knallende Spektakel durch Feuerwerks-Beleuchtung. Zu Gast war im Übrigen auch wieder das SWR-Fernsehen. Den ganzen Dreikönigstag über war noch einmal ein Team in Furtwangen und informierte sich über verschiedene Details der Furtwanger Fasnet, und es wurden kurze Interviews geführt. Wie Christof Winker bekanntgab, werden die Aufnahmen vom Dreikönigstag in die bereits umfangreichen Aufnahmen von der Furtwanger Fastnacht eingearbeitet. Der daraus entstehende umfangreiche Beitrag wird am Fasnet-Montag im SWR-Fernsehen gesendet werden. Denn das SWR will noch einmal die wichtigsten Fasnet-Hochburgen im schwäbisch-alemannischen Raum vorstellen.