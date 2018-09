Furtwangen Fatima Majsoub: "Ich kenne beide Welten"

Zum Abschluss des Projektes sprach Fatima Majsoub über die wechselvolle Geschichte Syriens. Dazu hieß Kindergartenleiterin Sylvia Fürderer gut 30 Besucher im Kindergarten Maria Goretti willkommen. Sie erlebten einen lebendigen Vortrag, kennt sich doch die Referentin bestens in Syrien aus. Ihr Vater ist Syrer, ihre Mutter Deutsche, sie wuchs in Deutschland auf, betreut derzeit Flüchtlinge in Trossingen und gibt Integrationskurse. "Ich kenne beide Welten“, versichert Fatima Majsoub. Sie zeichnete die Entwicklung Syriens seit dem zweiten Weltkrieg nach, lange Zeit war das Land ein "Überwachungsstaat", der DDR in vielen Belangen ähnlich.

Für die Akteure der Revolution von 2011 waren die Bürgerrechtler Vorbild einer friedlichen Umwandlung des Staates. Doch die Reformansätze fielen der Machterhaltung Assads zum Opfer. Die Referentin erläuterte, dass die Wirtschaftszentren am Mittelmeer wirtschaftlichen Aufschwung nahmen, während die Landbewohner arm blieben, die Kluft wuchs.

Kritisch beleuchtete die Referentin das Schulsystem, das geradezu militärisch organisiert ist, keine Fähigkeiten zum Fragen und zu Kompromissen entwickelt. Sieben Jahre Bürgerkrieg, eine zersplitterte Gesellschaft und hohe Jugendarbeitslosigkeit lassen keine Perspektiven für die Zukunft aufkommen. Majsoub stellte das Verhältnis Syriens zu den Nachbarländern kurz dar, auch das Verhältnis zu den Kurden. "Hochkomplex, hochkompliziert" sei die Situation, und "keiner weiß, wie es weitergeht". In der kurzen Diskussion wurde über die Stellung der Frau im Orient gesprochen, ebenso wurde nach dem Umgang mit Flüchtlingen aus Syrien gefragt. "Lassen Sie Ihren Bauch entscheiden", ermutigte die Referentin zum ungezwungenen Begegnen. Die Themen wurden in Kleingruppen weiter diskutiert, bei syrischem Gebäck und Tee.