Furtwangen Fastenbrechen gemeinsam erfahren

Berührungsängste zum Islam abzubauen ist neben der Pflege der Gemeinschaft in der türkischen Gemeinde eines der Ziele des ersten öffentlichen Fastenbrechens in Furtwangen.

Furtwangen. An jedem Abend des Fastenmonats Ramadan, also bis zum 14. Juni, lädt der türkische Kulturverein Furtwangen die Furtwanger Bevölkerung ein, am gemeinsamen Fastenbrechen (Iftar) des jeweiligen Tages teilzunehmen. Ausdrücklich sind auch alle Nicht-Muslime zur Teilnahme an dieser gemeinsamen Aktion bei der Moschee in der Kirnerstraße eingeladen. Bisher haben die Muslime in Furtwangen das tägliche Fastenbrechen nach Sonnenuntergang in ihren Familien, teilweise mit Freunden, gefeiert.

Inzwischen habe man aber, so der Vorsitzende des Kulturvereins, Ismail Dilek, mit der im vergangenen Jahr noch einmal erweiterten Moschee genügend Platz, um hier gemeinsam das Fastenbrechen zu feiern. Auch in vielen anderen Orten in Deutschland wird das Fastenbrechen immer mehr in die Öffentlichkeit getragen, um damit Mitbürger anderer Religionen einzuladen, diese Traditionen kennenzulernen und sich mit den Muslimen auszutauschen. Nur so könne man, so Ümit Serdar aus Vöhrenbach, Berührungsängste abbauen und auch mit Vorurteilen und falschen Informationen aufräumen.