Furtwangen Fast schon ein mittelmäßiger Juni

Der zurückliegende Mai war erst der dritte in nunmehr 40 Beobachtungsjahren, der an der Wetterstation keinen Frost mehr brachte; am 2. Mai wurde mit einer Temperatur von 2,5 Grad in der Nacht der Tiefstwert des Monats verzeichnet. Im Mittel bringt der Mai noch drei Frosttage, als Höchstwert wurden im Jahr 1991 sogar zwölf Frosttage gezählt.

Deutlich unter dem Normalwert blieben in den vergangenen Wochen die Niederschläge. Mit 111 Litern pro Quadratmeter wurde der langjährige Mittelwert nur zu drei Viertel erreicht. Im Vergleich zu den Daten anderer Wetterstationen fällt auf, dass in jüngster Zeit Niederschläge oft nur sehr punktuell niedergingen.

Orte wie Furtwangen, die von Starkregenereignissen verschont blieben, kamen in der Monatsbilanz daher oft auf unterdurchschnittliche Niederschlagswerte, andere im Schwarzwald lagen deutlich über dem Soll. Die höchste Tagesmenge erreichte Furtwangen am 10. Mai mit gerade 25 Liter pro Quadratmeter. Bei heftigen Sommergewittern wurden unterdessen in Deutschland zuletzt auch schon Mengen über 100 Liter pro Quadratmeter verzeichnet. Da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kältere Luft, gelten häufigere Starkregenereignisse als eine Folge der Klimaerwärmung. In Furtwangen aber blieb nicht nur der Mai, sondern das ganze zurückliegende Frühjahr trocken.

Die vergangenen drei Monate lagen mit 268 Litern pro Quadratmeter auf Platz drei in den vergangenen 40 Jahren; nur in den Jahren 2011 und 2014 war das Frühjahr noch ärmer an Regen.

Furtwangen (bj). Die Sonneneinstrahlung blieb im Mai im üblichen Rahmen. Mit 147 Kilowattstunden pro Quadratmeter wurde der Sollwert nur knapp überschritten. Das gesamte Frühjahr lag bei der eingestrahlten Sonnenenergie um sieben Prozent im Plus. Nachdem das Jahr 2018 zum aktuellen Zeitpunkt 1,3 Grad über dem Normalwert liegt, deutet wenig darauf hin, dass der Juni diesen Trend nun brechen könnte.

Zumal auch der Juni in den Jahrzehnten immer wärmer wurde: Einer Mitteltemperatur von 11,8 Grad vor der Jahrtausendwende steht ein Wert von 13,7 Grad in den Jahren danach gegenüber. Im langjährigen Mittel ergibt sich so ein Wert von 12,7 Grad für den Juni. Mit 19,7 Grad war jener des Hitzesommers 2003 der bisher wärmste.

Niederschläge häufiger

Die Niederschläge belaufen sich im Juni im Mittel auf 138 Liter pro Quadratmeter, wobei in den vergangenen 20 Jahren häufiger trockene Monate registriert wurden als in den Jahren davor. Der Juni 2003 war mit 26 Litern der trockenste bisher. An Extremwerten für den Juni hat die Furtwanger Wetter­statistik ansonsten noch folgendes zu bieten: 33 Grad am 18. Juni 2002, Frost am 30. Juni 1984, Schneefall am 3. Juni 2001.

Und der regenreichste Junitag liegt noch nicht lange zurück: Fast 77 Liter pro Quadratmeter fielen am 7. Juni 2016. Angesichts der in den letzten Tagen und Wochen immer wieder auftretenden Gewitterstürme und Starkregen in Deutschland, ist aber nicht auszuschließen, dass dieser Wert irgendwann auch in Furtwangen noch deutlich übertroffen werden könnte

