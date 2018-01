Furtwangen Fast 22 000 Eurosammeln die Sternsinger ein

Furtwangen. Insgesamt wurden 21 968 Euro in den Pfarrgemeinden gesammelt. Die Einnhamen verteilen sich wie folgt: Furtwangen 6602 Euro, Gütenbach 3045, Neukirch 1298, Schönenbach 1813, Linach 307, Rohrbach 1086, Vöhrenbach 4080, Hammereisenbach 1943 und Urach 1500 Euro. Zusätzlich gingen noch weitere Spenden in Höhe von insgesamt 294 Euro auf dem Konto der Seelsorgeeinheit ein. In manchen Pfarreien, wie zum Beispiel in Furtwangen, konnten auch dieses Jahr mangels Teilnehmern und schlechtem Wetter wieder nicht alle Häuser besucht werden. Wer trotzdem die Aktion unterstützen möchte, kann seine Spende in den Pfarrbüros abgeben.