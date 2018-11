Furtwangen Ex-Patient macht Heimatdorf Beine

Zu Weihnachten kam ein Spendenbrief der Katharinenhöhe an. Und da sagte sich Johannes Lehmann, dass er doch viele Bekannte habe, die er sicher zum Mitmachen bei einer Spendenaktion bewegen könnte.

In seinem Heimatdorf Steinhausen mit 700 Einwohnern organisierte er, angeregt durch die ähnliche Aktion eines Mitpatienten in Mainz, einen Spendenlauf über eine Strecke von fünf Kilometern. Sie wurde so gewählt, dass sie jederzeit auch mit Kinderwagen oder Rollstuhl zu absolvieren war. Es wurde ein kleines Startgeld erhoben, gleichzeitig wurden die Läufer auch bewirtet.

Nach viel Werbung hatte Johannes Lehmann mit bis zu 500 Teilnehmern gerechnet. Unter optimalen Bedingungen könnten da doch sicher 5000 Euro an Spendengeld zusammenkommen.

Doch dann wurde er zusammen mit seinen Freunden und Helfern direkt überrannt: es waren nicht 500, sondern 1112 Läufer. Aber auch bei der Bewirtung und anderen Gelegenheiten waren die Teilnehmer sehr großzügig, beispielsweise verzichteten die meisten auf das Rückgeld. In diesem Rahmen wurden die Teilnehmer auch intensiv über die Katharinenhöhe und ihre Arbeit informiert. Und statt der erhofften 5000 Euro waren es in am Ende 15 546 Euro, ein Ergebnis, das alle Beteiligten begeisterte.

Die Hälfte dieses Geldes ging an die Uniklinik Ulm in den Bereich der Krebstherapie, die andere Hälfte brachte Johannes Lehmann nun auf die Katharinenhöhe. Wie Verwaltungsleiterin Ilona Mahamoud erläuterte, werde man diese Spende voraussichtlich dafür verwenden, die dringend erneuerungsbedürftige Sitzgruppe in der Jugendarena zu ersetzen.

Dies kam Johannes Lehmann, der nur gute Erinnerungen an die Jugendarena hat, natürlich zugute. Und viele Teilnehmer an diesem Spendenlauf im September kündigten an, dass sie auch nächstes Jahr wieder dabei sein würden. Von einer solchen Ankündigung überrascht, bleibe eigentlich nichts übrig, als irgendwann wieder einmal eine solche Aktion zu veranstalten, so Johannes Lehmann. Genaues ist allerdings im Moment noch nicht geplant.