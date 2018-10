Furtwangen Erwin Teufel spricht von Kanzel

Furtwangen. "Gott und die Welt" ist die Überschrift über eine besondere Art von Vorträgen der katholischen Kirche im Bregtal: Der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel wird zu diesem Thema am Freitag, 19. Oktober, 18.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Cyriak sprechen.

Als "Kanzelreden" könnte man diese Veranstaltungsreihe bezeichnen, die vom Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit initiiert und mit diesem Vortrag von Erwin Teufel gestartet wird. Immer wieder sollen prominente und interessante Redner unter dem Thema "Gott und die Welt – Kirche im Aufbruch" in der Pfarrkirche St. Cyriak sprechen. Wie andere Kirchengemeinden in der Erzdiözese auch sollte die Seelsorgeeinheit Bregtal eine Pastoralkonzeption erarbeiten. In diesem Zusammenhang entstand die Idee im Pfarrgemeinderat, mit verschiedenen Aktionen die Kirche einem breiteren Publikum in Erinnerung zu bringen. Solche Vorträge sind eine der Möglichkeiten, um Menschen zu erreichen, die kaum noch Kontakt zur Kirche haben. Mit entsprechenden interessanten Themenstellungen will man auch die mittlere Generation erreichen.

Zum Start der Reihe kommt nun ein prominenter Redner ins Bregtal: der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg Erwin Teufel spricht unter dem Motto "Ehe alles zu spät ist…" über die Reformnotwendigkeit in der katholischen Kirche. Mit diesem Thema hat er sich in einem Buch mit dem gleichen Titel bereits ausführlich auseinandergesetzt. Verschiedene Fragestellungen werden in dem Buch und damit auch in diesem Vortrag in Furtwangen angesprochen: Wohin steuert die Kirche, in Rom und hierzulande? Die Austrittswelle ebbt nicht ab. Frustration oder Enttäuschung machen sich breit. Woran liegt es? Hat die Bischofssynode in Rom wirklich neue Perspektiven gezeigt? Kann Papst Franziskus, auf den viele hoffen, die ihn gesetzten Erwartungen wirklich erfüllen? Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.