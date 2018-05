Furtwangen Erstkommunion für Marie Schirk

Furtwangen/Schonach (sh). In diesem Jahr war es nur ein Kind bei der Erstkommunion in der alt-katholischen Kirchengemeinde Furtwangen. Marie Schirk, aus Gütenbach stammend und jetzt in Schonach lebend, war durch Pfarrer Joachim Sohn auf diesen besonderen Tag vorbereitet worden. Zusammen mit der Pfarrgemeinde und den Angehörigen fand in der Kirche Christi Auferstehung in Furtwangen der festliche Gottesdienst statt.