Furtwangen-Schönenbach (sh). Zwei Bauvorhaben wurden vom Ortschaftsrat Schönenbach in der Sitzung genehmigt. Zum einen eine große Lagerhalle am Gaisberg, Die Halle wird ähnlich wie die bestehende, sodass es hier keine Einwände aus dem Ortschaftsrat gab. Stadtrat Georg Herth hinterfragte die Erschließung dieses Geländes, da unter anderem ein städtisches Grundstück betroffen ist. Ein ähnliches Thema wollte Stadtrat Wolfgang Kern anschließend nichtöffentlich beraten. Man war sich einig, dass diese Fragen im Vorfeld noch geklärt werden müssen. Dieses Bauvorhaben wurde bei einer Enthaltung genehmigt. Einstimmig genehmigt wurde in der Josef-Zähringer-Straße der Anbau einer Terrasse an ein Wohnhaus.