Furtwangen Erfolgreicher Sommer im Bregtalbad

Furtwangen. Von Mitte Juni bis Ende August hatte das Bad und meistens auch der Kiosk immer auf, teilt der Verein Bregtalbad mit. Es wehte oft ein eher kühler Wind aus Ost oder Nord, daher stiegen die Temperaturen nicht ins Uferlose und es gab auch keine Tage mit 1000 Besuchern wie in sonstigen Sommern. Der besucherstärkste Tag war der 26. Juli mit 744 Besuchern, gefolgt vom 31. Juli mit 695 Besuchern und dem 20. Juni mit 660 Besuchern.

Die "Happy Fridays" konnten alle wie geplant bei schönem Wetter stattfinden, zum Teil mit etwas Wetterglück. Am Trödlermarkt fielen die Temperaturen sehr abrupt in den Keller und erholten sich die letzten zwei Wochen auch nicht mehr richtig. Das neue Becken mit der neuen Durchströmung, die neue Becken-umrandung und die neue Rasenanlage stießen allgemein auf große Begeisterung. Alles habe sich im alltäglichen Schwimmbadbetrieb zur Freude aller in dieser Saison sehr gut bewährt, so der Verein weiter.

Am kommenden Freitag, 21. September, ab 14 Uhr und am Samstag ab 8 Uhr wird das Bregtalbad eingewintert. Die Hauptarbeiten sind das Abdecken des Kinderbeckens mit Hackschnitzeln. Im Becken müssen die Eisdruckpolster angebracht werden. Alle Bänke und Möbel müssen winterfest verstaut werden, und die Spender-Banden am Zaun müssen abgebaut werden – es sind sehr viele kleine Arbeiten erforderlich. Alle die mithelfen wollen, sind willkommen – auch wenn es nur ein paar Stunden sind, gerne auch mit Schubkarren und Winterschaufeln für die Hackschnitzel. Für Verpflegung am Freitagnachmittag und am Samstagmittag ist gesorgt.