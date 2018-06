Furtwangen Entrüsteter Bürger entfacht Debatte über Heckenschnitt

Furtwangen-Schönenbach (sh). Ziemlich entrüstet fragte ein Bürger in der Sitzung des Ortschaftsrates an, wer für ein Mahnschreiben der Stadtverwaltung bezüglich des Heckenschneidens verantwortlich sei. Seit 30 Jahren wohne er in Schönenbach und habe 28 Jahre lang die Hecken immer selbst geschnitten.