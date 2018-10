Furtwangen Englische Uhrmacher sind verblüfft

Nach umfangreichen Führungen und Erläuterungen zum Museum und aktuellen Projekten fuhren die Besucher am Abend beeindruckt und begeistert zurück nach Straßburg – natürlich erst nach einer Tasse Tee.

Historische Bedeutung

Die Uhrmacher-Zunft "Worshipful Company of Clockmakers" ist eine von insgesamt 110 solcher Vereinigungen in London mit jahrhundertelanger Tradition und großer historischer Bedeutung. Dies ging weit über die Bedeutung der Zünfte in Deutschland hinaus und wirkte bis in die Politik hinein. Ursprünglich gegründet, um das Uhrmacherhandwerk zu regeln und zu kontrollieren, sind diese Zünfte heute vor allem karitative Organisationen. 1813 gründete die Zunft eine Bibliothek, ein Jahr später eine Uhrensammlung, heute das älteste Uhrenmuseum der Welt. Viele interessante Infos gibt es hier auf der Homepage der "Worshipful Company of Clockmakers": http://www.clockmakers.org/