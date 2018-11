Furtwangen Energieberaterbietet Termine an

Furtwangen. Aufgrund der weiterhin großen Nachfrage bietet der Niederlassungsleiter der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis und Energieberater der Verbraucherzentrale, Tobias Bacher, erneut Informationsgespräche zu Themen wie Sanierung, Erneuerbare Energien und Fördermittel direkt in Furtwangen an. Am Freitag, 23. November, findet der nächste Beratungstag im Rathaus von Furtwangen, Besprechungszimmer 002, statt. Den Termin zur kostenlosen Beratung vereinbaren Bauherren und Sanierungswillige direkt mit dem Büro der Energieagentur unter der Telefonnummer 0771/ 89 65 964.