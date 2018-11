Furtwangen Ende herbeigesehnt

Dass sich die Bauarbeiten an der Kreuzung Bahnhof/Baumannstraße bis jetzt in die Länge gezogen haben, hat für sie erhebliche Folgen. Umsatzeinbußen und das Ausbleiben von Stammkunden, die aufgrund der nicht vorhandenen Parkmöglichkeiten und Umwege den Weg nicht in die Geschäfte gefunden haben gehörten zum Tagesgeschäft.

Doch nun schauen die Händler positiv dem Ende der Großbaustelle entgegen. Mit der Straßensanierung und der Fertigstellung des Neubaus erhoffen sich die Händler in Zukunft eine Belebung ihres Stadtviertels. "Derart große Baustellen stellen alle Beteiligten mit unterschiedlichen Interessenslagen vor große Herausforderungen, aber im Grunde haben wir alle das gleiche Ziel. Wir möchten den Standort Furtwangen weiterbringen. Daher bedanken wir uns für das Verständnis der Anlieger und Kunden der anliegenden Geschäfte, Dienstleister und Gastronomen", so Christine Dorer vom Stadtmarketing.

Die Papeterie Besenfelder und Blumen-Sauter laden zur Lichternacht am morgigen Samstag 24. November, von 19 bis 22 Uhr und Sonntag, 25. November, von 13 bis 16 Uhr ein; der Eintritt ist frei.