Furtwangen Ende des Prager Frühlings erlebt

Reformpolitiker innerhalb der Kommunistischen Partei unter der Führung Alexander Dubceks hatten 1968 versucht, in der Tschechoslowakei einen "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" zu schaffen. Sie scheiterten an der militärischen Übermacht der Sowjets.

Egon Bücheler war damals Studienassessor. Er nahm mit seiner Frau an einer fünfwöchigen privaten Studienreise in die Sowjetunion teil. Die Rückreise führte sie dann durch die besetzte Tschechoslowakei (CSSR).

"In letzter Minute wurde uns von den Sowjets gestattet worden, unsere Heimreise durch die CSSR anzutreten", erinnert sich Bücheler. Zuvor hieß es noch, man müsse über Finnland ausweichen. "Wir waren gespannt, wie es in der CSSR wohl aussehen würde", so Bücheler. Über die Ereignisse wusste die Reisegesellschaft nur wenig, denn es gab keine westlichen Zeitungen zu kaufen. Man war lediglich auf den Kommentar der russischen Reiseleiterin angewiesen. "Sie sagte uns, dass das tschechische Volk fünf Staaten des Warschauer Paktes ins Land gebeten hätten".