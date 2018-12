Seit Oktober 2017 findet der Elterntreff regelmäßig Donnerstagvormittag im Kinderhaus St. Elisabeth in Furtwangen statt. Am Nikolaustag wurde dies bei einem gemeinsamen Frühstück gefeiert. Aufgrund der zunehmenden Teilnehmerzahl können die Treffen auch im kommenden Jahr stattfinden und mit weiteren Angeboten bereichert werden. In den letzten Wochen gab es verschiedene Veranstaltungen. So informierte der Verein TAPS über Kindertagespflege, Daniela Müller sprach über die motorische Entwicklung im Kleinkindalter und Ingrid Graus machte BeKi (Bewusste Kinderernährung) zum Thema. Hier konnten die Eltern spezifische Informationen erhalten. Darüber hinaus kommt der Austausch untereinander allen zu Gute. Foto: Elterntreff