Einen neuen Elternbeirat wählte der Kindergarten St. Nikolaus in Schönenbach. Zusammen mit den anderen Eltern wird er die Erzieherinnen beim Verkauf von Kilwiküchle am 20. Oktober am Kilwi­stand auf dem Wochenmarkt unterstützen. Ebenso wird der Elternbeirat bei der St. Martinsfeier am 13. November und dem Umzug behilflich sein. Auf ein interessantes Elternbeiratsjahr freuen sich (von links): Melanie Dietrich (Beisitzerin), Sabrina Hättich (Vorsitzende) und Tanja Hock (Schriftführerin). Foto: Krampf