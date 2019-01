Furtwangen Elf Einsätze für die Rohrbacher Wehr

Furtwangen-Rohrbach. Kommandant Franz Kienzler hieß als Gäste Gesamtkommandant Jochen Löffler, seinen Stellvertreter Stefan Lambotte und Bürgermeister Josef Herdner willkommen.

Ein ereignisreiches Jahr 2018 ließ Schriftführer Joachim Kienzler Revue passieren. Der Rohrbacher Löschzug hat 25 aktive Feuerwehrmänner, darunter sind zwölf Atemschutzgeräteträger und 13 Maschinisten. Sechs Mann bilden die Altersmannschaft.

Elf Einsätze hatte die Rohrbacher Feuerwehr. Löscheinsätze waren nicht dabei. Fünfmal war die Hilfe der Wehrmänner bei Hochwasser gefragt, eine Überlandhilfe mit Atemschutz, eine Türöffnung, zwei Straßenreinigungen sowie eine Wasserfahrt standen auf dem Programm. Darüber hinaus gab es Hallenwachen in Furtwangen, Nachtwache und Wasserfahrten beim Fuchsfallenfest. Joachim Kienzler erinnerte ferner an Hilfe bei Trödlermarkt, Bikemarathon, Rohrbacher Martinsumzung und an die Teilnahme beim Rohrbacher Jedermannschießen.