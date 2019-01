Furtwangen Einweihung neuer Fahrzeuge ist Höhepunkt des Jahres

Furtwangen-Schönenbach. Stark gefordert war im vergangenen Jahr die Abteilung Schönenbach der Furtwanger Feuerwehr, wie in der Hauptversammlung der Abteilung deutlich wurde. Ein Höhepunkt war die Einweihung zweier Fahrzeuge für die Schönenbacher Wehr.

Im Bericht von Schriftführer Thomas Wolff und Abteilungskommandant Martin Miggler wurden die vielfältigen Aktivitäten deutlich. 15 Einsätze hatte die Abteilung im vergangenen Jahr zu bewältigen. Gleich zu Beginn des Jahres gab es fünf Einsätze im Zusammenhang mit dem Hochwasser. Aber auch bei zwei Bränden in Furtwangen war die Feuerwehr im Einsatz, darüber hinaus unterstütze sie die Feuerwehr Vöhrenbach bei einem Brand mit Atemschutzträgern. Dazu kamen einige technische Hilfeleistungen. Das reichte von einem Alarm wegen einer im Fahrzeug eingeklemmten Person bis zu Wasser im Keller.

Über diese Einsätze hinaus war die Feuerwehr auch noch aktiv beispielsweise bei Brandwachen oder bei Verkehrsdiensten. Dazu kommen weitere Aktivitäten wie die Beteiligung am Trödlermarkt, am Schwarzwald-Bike-Marathon, beim Martinsumzug und beim Jubiläum der Stadtkapelle. Nicht zuletzt gab es viel Unterricht und zahlreiche Proben, auch an der Hauptprobe in Linach nahm die Abteilung teil. Ein wichtiges Thema bei den Proben war das neue Löschfahrzeug, darüber hinaus gab es auch wieder Schulungen für die Atemschutzträger in Tuttlingen. Ein besonderes Ereignis war zuerst die Abholung und später die Einweihung des neuen Löschfahrzeuges beim Florianshock, der sehr gut besucht war. Auch ein Ausflug an den Kaiserstuhl und nach Colmar stand auf dem Programm.