Furtwangen Eintauchen in eine vergangene Zeit

Öffnungszeiten können auch gesondert mit Elke Schön ausgemacht werden. Gerade Schülergruppen würden die "Arche" gerne besuchen, freut sich die Museumsbeauftragte. Anfragen können telefonisch unter 07723/79 22 oder 07723/50 57 62 erfolgen.

Wenn bei einer Führung das Haus erkundet wird, zeigt sich auch die Vorgeschichte der Gaststätte in Form eine so genannten Leibgedinghauses. Das ist ein Häuschen, das in die Jahre gekommene Landwirte für ihr Altenteil erhalten haben. Erhalten ist unter anderem noch ein kleiner Stall, in dem ein Schwein, eine Ziege und eine Kuh Platz hätten. Im Obergeschoss sind einige Fremdenzimmer zugänglich, ebenfalls im Charme der 50er Jahre. Mit dabei ist auch eine Preisliste. Demnach kostete die Übernachtung 7,50 Mark (3,75 Euro) und das Frühstück 3,50 Mark (1,75 Euro), für die damalige Zeit ein gehobener Preis.

Ergänzt wird das Museum durch Wechselausstellungen, die in drei Räumen im ersten Geschoss der "Arche" untergebracht sind. Aktuell lautet das Thema "Vom Glockenguss zur Hightech-Sprechanlage". Besucher erhalten einen Einblick in die Geschichte des namhaften Unternehmens Siedle. Im Ausstellungsflyer ist zu lesen, dass die Anfänge von Siedle ins 18. Jahrhundert zurückreichen. Die Firma habe zuerst Glocken für die Uhrenmanufaktur produziert. 1887 habe das Unternehmen dann die ersten Telefone hergestellt. "Ab den 1930er Jahren spezialisierte sich das Unternehmen auf die Haus- und Türtelefonie. Mit ihrer Weiterentwicklung schreibt das Familienunternehmen eine Erfolgsgeschichte, die weit über Deutschland hinausreicht und bis heute anhält", heißt es weiter in dem Prospekt zur Sonderausstellung. Zu sehen ist sie noch bis 27. Januar.

Im Februar ist das Museum geschlossen. Ab März öffnet es wieder, dann auch mit einer neuen Wechselausstellung. Das Thema lautet Schwarzwälder Kunsthandwerk, präsentiert wird altes selbst bemaltes Geschirr mit Motiven aus der Region von Jenny Guttenberg, Holzschnitzereien sowie frühere Gebrauchsgegenstände und Textilien.

Weitere Informationen: www.museum-gasthaus-arche.de

Die Geschichte des Museums "Gasthaus Arche" reicht ins Jahr 1759 zurück. Damals wurde es als Altenteil (Leibgeding) eines Bauernhofs erbaut. 1875 richtete Noe Ganter eine Schankwirtschaft ein, seither lautet der Name "Arche". 1904 kaufte Christian Bob das Haus und investierte in die drei Attraktionen des Hauses: das Orchestrion, den Billardtisch und eine Außen-Kegelbahn. 1927 wurd die Gaststätte zum Beherbergungsbetrieb ausgebaut. 1934 übernimmt Tochter Martha Fleig, genannt "Bob Martha", das Gasthaus, wobei es zwischen 1942 und 1948 kriegsbedingt geschlossen war. Der Mann von Martha Fleig war während des Krieges gefallen. Die beiden hatten keine Kinder. 1977 folgt die enggültige Schließung.

1999 vermachte die Wirtin das Haus der Stadt Furtwangen mit der Auflage, es der Bevölkerung als Museum zugänglich zu machen. 2003 begann der Geschichts- und Heimatverein mit Sanierungs- und Archivierungsarbeiten. 2005 schließlich wurde das Museum "Gasthaus Arche" eröffnet, das seither in ehrenamtlicher Trägerschaft vom Verein geführt wird. Ansprechpartnerin ist Elke Schön. Die Informationen wurden dem Faltblatt des Museums entnommen.

Das "Gasthaus Arche" ist nicht nur Museum, sondern kann auch für standesamtliche Trauungen genutzt und für Festivitäten gemietet werden. Interessenten, die sich bei Führungen oder während der Öffnungszeiten des Museums einbringen wollen, können sich gerne bei Museumsleiterin Elke Schön melden, Telefon 07723/79 22.