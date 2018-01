Furtwangen Einsatzkräfte sind in den vergangenen Tagen stark gefordert

Furtwangen. Gleich zu drei Einätzen musste es die Feuerwehr in den vergangenen Tagen ausrücken. So gab es am Freitag eine Straßenverunreinigung Neuweg auf Höhe der Piuskapelle, als um 19.55 Uhr an einem VW Caddy die Ölwanne aufriss. Der Fahrer bemerkte den Defekt schnell und stellte das Auto auf der Straße ab. Die rund 50 Meter lange Ölspur wurde von uns mit Ölbindemittel aufgenommen.