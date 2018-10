Furtwangen Einladung zur "Furtwanger Völlerei"

Am Kilwi-Sonntag, 21. Oktober, lädt der Einzelhandel zum verkaufsoffenen Sonntag ein, verbunden mit dem Kilwimarkt, einem Kunsthandwerker- und einem Bauernmarkt.

Furtwangen. Bereits zum dritten Mal findet die "Furtwanger Völlerei" statt, die Wilhelmstraße wird zu einer kulinarischen Meile. Mit ihrer Öffnung am Sonntag wollen die Furtwanger Einzelhändler unter der Regie des VdU (Verein der Unternehmer und freien Berufe) wieder der ganzen Familie ein Einkaufserlebnis bieten. Am Sonntag hat man mehr Zeit, kann in Ruhe durch die Geschäfte schlendern und sich die verschiedenen Herbst-Angebote ansehen.

Die Geschäfte haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet. In den Geschäften gibt es natürlich wieder entsprechende Aktionen und Angebote. Auch ein Gläschen Sekt oder ein Häppchen wartet auf die Besucher in den verschiedenen Geschäften. Wieder verbindet der VdU den verkaufsoffenen Sonntag an Kilwi mit einem Kilwi-Markt, auf dem aus der ganzen Region verschiedene landwirtschaftliche Produkte ebenso wie Kunsthandwerk und Präsente angeboten werden.