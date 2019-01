Furtwangen Eine Weinprobe an der Klais-Orgel

Gravitätisch in Form des alten Tanzes Pavane war der "Chardonnay" gehalten; lieblich, opulent, golden funkelnd im Glas. An Widors Toccata erinnerte der "California Champagne", akkordreich, rassig, vollmundig-prickelnd, die ganze Geschmacks- und Orgelskala genießend. Bachs Weihnachtsoratorium erinnert mit "O Haupt voll Blut und Wunden" an die andere Seite des Lebens. So wurde auch Guy Bovets "Hamburger Totentanz" zum Gegenstück. Von Improvisationscharakter geprägt erklang das Werk des Schweizers. Man hörte mit geistigem Ohr diffusen Tanz, Knochengeklapper, Totenglöckchen, letztes Ringen und abrupten Schluss des Spuks. Ferner war von Enrico Pasini ein Cantabile mit liedhaftem Hauptmotiv zu hören.