Furtwangen Eine Tasche voller guter Dinge kann helfen

Von 9 bis 18 Uhr werden die befüllten Taschen am Stand von SharityOnline.de gesammelt. Am besten geeignet als Füllung sind Produkte wie Konserven, Kaffee oder Nudeln. Wer keine Lebensmittel spenden möchte, kann am Stand Kuchen oder Luftballons kaufen und den Verein finanziell unterstützen. Die Wärmestube Tuttlingen bietet Essen und alkoholfreie Getränke zu günstigen Preisen im Warmen für Hilfesuchende. Sie wird die gespendeten Lebensmittel nutzen.

SharityOnline.de ist eine Webplattform, die soziale und gemeinnützige Organisationen, Vereine und Helfer zusammenbringt. Sie entstand 2016 durch Studierende der Hochschule Furtwangen. Die Plattform bietet sozialen Organisationen die Möglichkeit, ihren Bedarf an Helfern und Hilfsgütern bekannt zu machen. So kann jeder schnell erfahren, wo welche Art der Hilfe gebraucht wird. Geleitet wird der Verein von einem fünfköpfigen Vorstand, der sich aus ehemaligen Studierenden zusammensetzt.