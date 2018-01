Furtwangen Eine musikalische Reise auf der Donau

Die Stadtkapelle unter Leitung von Ulf Schuster machte sich auf eine musikalische Donaureise und startete in Furtwangen mit dem Marsch "Den Idealisten zur Ehr". Diesen Marsch dirigierte der Komponist Ronald Holzmann höchstpersönlich, der als aktiver junger Musiker in der Stadtkapelle dieses Werk im Jubiläumsjahr 1968 für das Orchester geschrieben hatte. Weitere Stationen waren Linz, Wien und Ungarn jeweils präsentiert mit Kompositionen dort lebender Komponisten. So erklangen von Thomas Doss eine vielfältige musikalische Schilderung von Vorarlberg. In Wien erklang neben einer Schilderung einer Reise mit dem Orientexpress von Philip Sparke das Thema des Film-Klassikers "Der dritte Mann" von Anton Karas, dieses Mal nicht mit der Zither, sondern im Bigband-Sound. Ein weiterer Höhepunkt dieses Konzertabends war in Ungarn das Klarinetten-Solo von Martin Moser beim Csardas von Vittorio Monti, mit seinem rasanten Spiel und steigenden Tempi erinnerte er auch an die Fingerfertigkeit seines Großvaters "Klarinetten-Moser". Nach dieser glanzvollen Darbietung musste Moser gleich noch eine Zugabe geben.