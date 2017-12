Furtwangen Eine Christbaumkugel reist um die Welt

In diesem Jahr hatten sich die Kinder mit der Reise einer Christbaumkugel rund um die Welt beschäftigt. In verschiedenen Ländern machte die Kugel Station und erlebte so manches rund um Weihnachten. Den Auftakt bildete der Besuch in einer Fabrik für Christbaumkugeln in Indien. Eine andere Station mit viel Musik war befand sich in Afrika. Und im Norden konnte man die Trolle erleben, bevor zum Abschluss die Christbaumkugel ihr Ziel an einem Weihnachtsbaum in Deutschland erreichte. Immer wieder wurde diese Reise mit Liedern und Tänzen untermalt. Nicht zuletzt war es der Chor des Kindergartens, der zum einen die Reise musikalisch unterstützte und zum Ende den ganzen Saal einlud bei "Ihr Kinderlein kommet" mitzusingen. Während im Pfarrsaal die Kinder für Unterhaltung sorgten, fand der Basar im Foyer des Altenheims statt. Hier gab es verschiedene Stände. Beliebt ist jeweils der Stand der Katholischen Frauengemeinschaft mit weihnachtlichem Gebäck und Handarbeiten. Am Stand der Kindergärten konnte man Gebasteltes von den Eltern oder einen von den Kindern gestalteten "interkulturellen Kalender" erwerben. Neben der Bewirtung im Pfarrsaal gab es im Foyer noch die Kaffeestube mit verschiedenen Kaffeespezialitäten bis zum Irish Coffee von Pfarrer Demmelmair und den Waffeln von Altenheim-Leiter Peter Baake.

Für die Kinder war zudem eine Faller-Modellbaulandschaft mit Bastelangebot eingerichtet. Am Sonntag wurde das Angebot dann über Mittag noch ergänzt mit dem traditionellen Mittagessen. Für die musikalische Unterhaltung bei Frühschoppen und Mittagessen sorgte die Stadtkapelle Furtwangen.