Furtwangen Ein Wiedersehen mit Xaver Berchtold

Salesianer-Pater Xaver Berchtold besucht am kommenden Wochenende das Bregtal und feiert mit allen Freunden der Salesianer in Vöhrenbach einen Gottesdienst, gefolgt von einem gemütlichen Austausch im Pfarrzentrum Krone.

Furtwangen/Vöhrenbach. Bei diesem Besuch gibt es die Gelegenheit, Pater Berchtold und Pater Schrapp zu gratulieren. Denn beide konnten in diesem Jahr ein großes Jubiläum feiern. So feierte Pater Xaver Berchtold im Juni in seiner Heimatgemeinde Kronburg sein 50-jähriges Priesterjubiläum.

Pater Xaver Berchtold wurde 1939 in Unterbinnwang, am Wallfahrtsweg nach Maria Steinbach, geboren. Über das Gymnasium Marianum in Buxheim kam er zum Orden der Salesianer Don Boscos. Am 30. Juni 1968 wurde er zum Priester geweiht. Eingesetzt war Pater Berchtold in den Internaten des Ordens in Furtwangen (1971 bis 1982), Pfaffendorf/Eben, Bamberg und Augsburg. In Regensburg war er für die Erziehung im Lehrlingsheim zuständig. Seinen Lebensabend verbringt Pater Berchtold nun bei den Salesianern in Buxheim. Dort führen sie das Marianum, ein Gymnasium und ehemaliges Internat in kirchlicher Trägerschaft. Aber für Pater Xaver Berchtold ist es eher ein Unruhestand.